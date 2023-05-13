Enerya Enerji A.Ş. halka arz edecek

Enerya Enerji A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. Enerya Enerji A.Ş. halka arzında 39,000,000 Lot pay dağıtılacağı açıklandı. Enerya Enerji halka arzında toplamda 39,000,000 pay halka arz edilecek.

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Enerya Enerji halka arzında toplamda 39,000,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 26,90'ı halka açık olacak. Enerya Enerji Halka arzı ''Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek.

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ENERYA ENERJİ HALKA ARZ DETAYLARI

Halka Arz Şekli:

• Sermaye Artırımı : 25.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 14.000.000 Lot (Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.)

 

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FONUN KULLANIM YERİ 

•  %75-85 Enerji, finans sektöründe satın alma, yatırım yapılması.
• %5-10 Bağlı gaz dağıtım şirketlerinin yatırım harcamaları.
• %10-15 İşletme sermayesi.

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• Enerya Enerji halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Enerya Enerji  halka arzında payların yüzde 26,90'ı halka açık olacaktır.
• Enerya Enerji  halka arzında toplamda 39,000,000 lot dağıtılacak.
• Enerya Enerji   halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.