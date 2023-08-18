Enerya Enerji'nin işlem tarihi belli oldu!

Enerya Enerji A.Ş. (ENRYA)14-15-16 Ağustos 2023 tarihlerinde yatırımcılardan talep toplamıştı. 88,76 TL fiyat ile talep toplayan Enerji Şirketinin halka arz büyüklüğü 3.461.640.000 TL oldu. Peki Enerya Enerji ne zaman borsada işlem göremeye başlayacak? İşte detayları..

Enerya Enerji şirket payları 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü işleme başlayacak.

ENERYA ENERJİ'NİN KAP'A YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE: