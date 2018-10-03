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Enflasyon 15 yılın zirvesinde

Tayyip Erdoğan yönetiminin "yeni ekonomi programı" 20 günde rotadan çıktı. Enflasyon 15 yılın zirvesini gördü ve yıllık bazda yüzde 24,52'e ulaştı. Adım adım hiperenflasyona ilerlendiğini belirten Ekonomist Enis Musluoğlu, Türkiye geniş tabanlı bir milli hükümet ve milli programa ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Enflasyon 15 yılın zirvesinde

Enflasyon rakamları açıklandı, hükümetin ekonomi programı daha birinci ayını doldurmadan şaştı. Yıllık bazda yüzde 24,52 olan enflasyon rakamları son yapılan 625 baz faizin de üzerine çıktı. 

Enflasyon rakamlarını Ulusal Kanal'a değerlendiren ekonomist Enis Musluoğlu, Türkiye'nin adım adım hiperenflasyona gittiğini söyledi. 

Musluoğlu, Ekonomi Bakanı Berat Albayrak'ın "en kötüyü geride bıraktık" ifadelerine karşı çıktı, "Daha kötüsü geliyor" dedi ve tahminlerini açıkladı. 

Merkez Bankası'nın faiz hamleleri Türkiye'yi daha fazla borçlu hale getiriyor. Ödemeler pastasında   dış borun yeri geniş yer kaplıyor. Faiz hamleleriyle Türkiye'nin morotoryum yani dış borç erteleme kararı almasına neden olabilir. 

AKP iktidarının sorunları tek başına çözemeyeceği bir noktada olduğunu vurgulayan Musluoğlu, Türkiye'nin geniş katılımlı bir milli hükümet ve milli program ile düze çıkacağını düşünüyo

HABER: UFUK AKKAYA 
KAMERA: AKIN KARA 
ulusal.com.tr

Etiketler; #enflasyon
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