Enflasyon beklentileri yükseldi

Merkez Bankası, piyasa katılımcıları ekim ayı anketini paylaştı.

Cari yıl sonu tüketici fiyat endeksi artışı beklentisi ise yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e çıktı.

Verilere göre geçen ay yüzde 2,24 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,39'a yükseldi.

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla artış beklentisi yani büyüme yüzde 3,2'den 3,1'e, gelecek yıl için ise yüzde 3,4'ten 3,3'e düştü.

Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 46,26'ya geriledi.