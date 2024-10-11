Enflasyon beklentileri yükseldi

Hükümet düşeceğini iddia etse de piyasa katılımcıları enflasyonun yükseleceğini öngörüyor. Merkez Bankası'nın anketine göre yıl enflasyon beklentisi yüzde 44,11'e yükseldi. Ekim ayı aylık enflasyon tahmini de yukarı yönlü revize edilirken büyüme beklentisi 3,19'dan yüzde 3,12'ye geriledi.

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Enflasyon beklentileri yükseldi
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Merkez Bankası, piyasa katılımcıları ekim ayı anketini paylaştı.

Cari yıl sonu tüketici fiyat endeksi artışı beklentisi ise yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e çıktı.

Verilere göre geçen ay yüzde 2,24 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,39'a yükseldi.

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla artış beklentisi yani büyüme yüzde 3,2'den 3,1'e, gelecek yıl için ise yüzde 3,4'ten 3,3'e düştü.

Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 46,26'ya geriledi.

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