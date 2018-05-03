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Enflasyon doları kanatlandırdı

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamı doları hareketlendirdi kur tekrar 4,20 seviyesinde

Enflasyon doları kanatlandırdı

Nisan ayı enflasyonu beklent,lerin üzerinde gelince Amerikan doları tekrar 4,20 seviyesine yükseldi.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentileri ortalaması yüzde 1,47'ye göre, bir önceki ay yüzde 10,23 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,41'e yükseleceği öngörülmüştü.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,69, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,85 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,06 artış gerçekleşti.

Bu rakamlarla enflasyon beklentileri oldukça aştı

Uzmanlar kurda gerilemenin kötü enflasyon rakamları ile artık zor olduğunu değerlendiriyor

Borsa İstanbul'da güne düşerek başladı TSİ 10.10'da 361 puan eksi 104385 puan görüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #FED
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