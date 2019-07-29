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Enflasyon farkı maaşlara her ay yansıtılsın

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, enflasyon farkının maaşlara her ay yansıtılmasını talep etti. Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Balık, “Kamu emekçilerinin ücretlerine 2020 yılı için yüzde 50’nin üzerinde bir zam yapılmalıdır” dedi.

Enflasyon farkı maaşlara her ay yansıtılsın

3 milyon kamu emekçisi ile 2 milyon kamu emeklisinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde.

Görüşmeler 1 Ağustos'ta başlayacak. Nihai imzayı yetkili konfederasyon Memur Sen atacak. Görüşmeler öncesi ise Birleşik Kamu İş taleplerini kamuoyuna duyurdu.

Açıklamayı Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık yaptı. Balık, kamu emekçilerine 2020 yılı için yüzde 50 zam istedi.

Mehmet Balık, enflasyon farkının maaşlara altı ayda bir değil her ay yansıtılmasını talep etti.

Balık, sendika özgürlüğü, grev ve toplu sözleşme hakkı, mali ve sosyal haklar ile ilgili taleplerini de sıraladı.


HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #birleşik kamu-iş
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