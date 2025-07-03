Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 artarken, yıllık bazda ise yüzde 35,05 oranında yükseldi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, haziran ayında enflasyonun aylık yüzde 1,53 oranında artacağını öngörüyordu. Ancak TÜİK'in açıkladığı yüzde 1,37'lik oran bu tahminin altında kaldı.

İLK 6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ ZAM ORANLARINI BELİRLEYECEK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yılın ilk altı aylık enflasyonu kadar zam alacak. Ocak ayında yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3,00, mayısta yüzde 1,53 olarak açıklanan enflasyon, haziran ayındaki yüzde 1,37 ile birlikte altı aylık toplam enflasyonu belirlemiş oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 5 zam yapılacak. Ancak altı aylık enflasyonun bu oranı aşması nedeniyle maaşlara ayrıca enflasyon farkı da eklenecek.