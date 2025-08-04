Enflasyon rakamları açıklandı!

Açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06 artarken yıllık oran yüzde 33,52 olarak gerçekleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Enflasyon rakamları açıklandı!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 olarak kaydedildi.

Piyasa beklentileri temmuzda aylık yüzde 2,37 artış yönündeydi. Açıklanan rakamlar, bu beklentinin altında kalmış oldu.

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