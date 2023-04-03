Enflasyon rakamları açıklandı! Fiyatı en çok ve en az artış gösteren ürünler neler? İşte TÜİK'in açıklamasına göre fiyatlardaki değişimler

TÜİK'in açıklamalarına göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) mart ayında bir önceki aya göre %0,44 artış gösterdi. Yİ-ÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre %6,25 olarak gerçekleşti. Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %62,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %113,73 artış gösterdi.