Enflasyon rakamları açıklandı! Fiyatı en çok ve en az artış gösteren ürünler neler? İşte TÜİK'in açıklamasına göre fiyatlardaki değişimler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,29, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,44 artış gösterdi. Peki fiyatı en çok artış gösteren ürünler neler? Fiyatı en az artış gösteren ürünler neler?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE martta aylık bazda yüzde 2,29 artış gösterdi. TÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre %12,52 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 50,51 ve mart ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, %70,20 olarak gerçekleşti.
TÜİK'in açıklamalarına göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) mart ayında bir önceki aya göre %0,44 artış gösterdi. Yİ-ÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre %6,25 olarak gerçekleşti. Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %62,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %113,73 artış gösterdi.
Böylece yıllık enflasyon, son 14 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu enflasyon Ocak 2022'de yüzde 48,69 seviyesinde gerçekleşmişti. Yurt içi üretici fiyatları ise son 16 ayın en düşük seviyesinde oluştu. Söz konusu değer Kasım 2021'de 54,62 olarak kaydedilmişti.
Peki fiyatı en çok artış gösteren ürünler neler? Fiyatı en az artış gösteren ürünler neler? İşte detaylar...