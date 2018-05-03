Enflasyon, nisan ayında yüzde 1,87 artarken, yıllık bazda yüzde 10,85 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,06, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,36 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,87, Yİ-ÜFE yüzde 2,60 artış gösterdi.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,85 yükseldi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Aralık 2017'ye göre yüzde 8,03, geçen yılın nisan ayına kıyasla da yüzde 16,37 arttı.AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,47 olmuştu. Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 10,23 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,41'e yükseleceği öngörülmüştü.Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması da yüzde 10,02 olarak belirlenmişti.Nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,85 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,06 artış gösterdi.Ana harcama grupları itibarıyla nisanda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 10,4 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, ulaştırmada yüzde 3,54, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,32, ev eşyasında yüzde 2,11, eğlence ve kültürde yüzde 1,67 artış kaydedildi.Nisanda aylık bazda endekste yer alan gruplarda en yüksek düşüş yüzde 0,21'le gıda ve alkolsüz içeceklerde oldu. Bunu yüzde 0,04'le haberleşme izledi.TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 16,75 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bunu yüzde 16,45 ile ulaştırma, yüzde 12,03'le giyim ve ayakkabı ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 11,88'le lokanta ve oteller izledi.Geçen ay endekste kapsanan 407 maddeden 44'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 299 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 64 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş kayıtlara geçti.Yİ-ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,60, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,36 arttı.Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,79, imalat sanayisi sektöründe yüzde 2,79, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,76 ve su sektöründe yüzde 0,79 artış olarak belirlendi.Nisanda bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, yüzde 10,35 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 9,80 ile basım ve kayıt hizmetleri, yüzde 4,81 ile metal cevherleri olarak gerçekleşti.Ana sanayi grupları sınıflamasına göre nisanda aylık en fazla artış enerjide, yıllık en fazla artış ise ara malında gerçekleşti.Nisanda yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 10,85 artış kaydetti.İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,19 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 12,01 ile ''Gaziantep, Adıyaman, Kilis" ve "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde gerçekleşti.Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 12,55 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 12,14 ile "Aydın, Denizli, Muğla", yüzde 12,04 ile "Antalya, Isparta, Burdur" ve "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" izledi.En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,36 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gerçekleşti.