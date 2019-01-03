2018 enflasyonu belli oldu. Aralık ayında yüzde 0,34 azalması beklenen enflasyon yüzde 0,40 oranında düşüş yaşadı. Yıllık enflasyon yüzde 20,30'a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.



Kasım ayında yüzde 1,44 düşüş yaşayan Tüketici Fiyat Endeksi, düşüş eğilimini sürdürdü. TÜFE, aralık ayında yüzde 0,40 oranında geriledi. Ekonomistler, düşüşün yüzde 0,34 seviyesinde olmasını bekliyordu.



Aralık ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 21,62 olan yıllık enflasyon da yüzde 20,30'a düştü.



Kasım ayında yüzde 2,53 oranında azalan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi'nde ise yüzde 2,22 oranında düşüş yaşandı. ÜFE'de yıllık artış yüzde 33,64 oldu.





ulusal.com.tr