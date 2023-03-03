Enflasyon rakamları açıklandı! TÜFE şubatta yüzde 3,15 arttı, yıllık enflasyon yüzde 55,18 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı.

Açıklamada, Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle şubatta Gaziantep, Malatya ve Hatay bölge müdürlüklerine bağlı illerde "alan (saha) fiyatları"nın derlenemediğini bildirdi. Bu üç bölge müdürlüğüne bağlı illerde "iş yeri barkod tarama verileri" ve "veri kazıma yöntemi" ile "internetten derlenen fiyat verilerinin" kullanımına ise devam edildiği ifade edildi.

ENFLASYON AYLIK BAZDA YÜZDE 3,15 ARTTI

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 3,15, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,56 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 55,18, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 76,61 oldu. Böylece yıllık enflasyon, son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu enflasyon Şubat 2022'de yüzde 54,44 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yurt içi üretici fiyatları ise son 15 ayın en düşük seviyesinde oluştu. Söz konusu değer Aralık 2021'de 79,89 olarak kaydedilmişti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE

2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup %7,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup ise %-1,76 ile giyim ve ayakkabı oldu.

YILLIK ARTIŞTA LOKANTA VE OTELLER BAŞI ÇEKİYOR

Bir önceki yılın aynı ayına göre, artışın en yüksek olduğu ana grup ise %74,34 ile lokanta ve oteller oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup ise %21,69 ile giyim ve ayakkabı oldu.