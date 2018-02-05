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Enflasyon rakamları açıklandı! Zam şampiyonu salatalık

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı.Ocak ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 25.11 ile salatalık olurken, en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6.02 ile giyim ve ayakkabı oldu

Enflasyon rakamları açıklandı! Zam şampiyonu salatalık

Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu.Enflasyon, ocak ayında yüzde 1,02 artarken, yıllık bazda yüzde 10,35 oldu.

Fiyatı en çok artan ürün ocak ayında yüzde 25,11 ile salatalık olurken, ikinci ürün yüzde 25 ile köprü geçiş ücreti, üçüncü ürün yüzde 23,17 otoban geçiş ücreti oldu.



Yıllık en fazla artış %16,02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.

Bir önceki ay yüzde 11,92 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,72'ye düşeceği öngörülmüştü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tuik #Türkiye İstatistik Kurumu #tüfe #Tüketici Fiyat Endeksi #enflasyon #üfe
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