Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB), yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2018-II"nin 30 Nisan'da yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte İstanbul'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.Kaynak: AA
Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Hilton İstanbul Bomonti Oteli'nde gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.
Enflasyon Raporu 2018-II Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.
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