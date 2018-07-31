TÜİK'e göre, ihracat haziranda yıllık bazda yüzde 1,3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolar, ithalat yüzde 3,8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolar oldu.

Petrol fiyatları arttı, döviz kuru yükseldi... Vatandaş ekonomide hem iç hem de dış baskıların arasında kaldı... Ekonomi ile ilgili kritik açıklamalardan biri Merkez Bankası'ndan diğeri de TÜİK'ten geldi.Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın üçüncü enflasyon raporunu Ankara'da açıkladı. Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri sıralayan Çetinkaya, yıllık enflasyon tahmininin 5 puan yükseltildiğini söyledi.5 puanlık artışın petrol fiyatları, döviz kuru ve gıda fiyatındaki yükselişe bağlı olduğunu belirten Çetinkaya, gıda enflasyonunun da yüzde 7'den yüzde 13 çekildiğini duyurdu.2019 enflasyonu tahminini de yüzde 6,5'ten yüzde 9,3'e çıkardıklarını söyleyen Murat Çetinkaya, 2020'de ise yüzde 6,7 oranında enflasyon beklediklerini kaydetti. Merkez Bankası Başkanı, hedeflerin gerçekleşmesi için ekonomide tasarrufa gidilmesi gerektiğini belirtti.Soru-cevap bölümüne geçildi. Çetinkaya'ya salondaki basın mensuplarından tasarrufla ilgili bir soru geldi. "Tasarruf diyorsunuz toplantıları niye 5 yıldızlı otelde yapıyorsunuz? sorusuna Çetinkaya, "verimliliği artırmak için" yanıtını verdi.Ekonomiyi yakından ilgilendiren bir diğer açıklama da TÜİK'ten geldi. TÜİK, Haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,1, ithalat ise yüzde 5,5 azaldı.2018 yılı Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolar, ithalat da yüzde 3,8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolar olarak gerçekleşti.Haziran'da Türkiye ihracatında birinci ülke Almanya, ithalatta birinci ülke ise Çin Halk Cumhuriyeti oldu.