Enflasyon Tahmini Yüzde 65'e Çıkarıldı! Hükümet Enflasyonla Mücadele Edemiyor

Hükümetin kısa sürede düşürmekte ısrarcı olduğu enflasyonla sıcak parayı önceleyen politika nedeniyle enflasyon haziran ayından sonra yeniden yükselişe geçti.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporu için basın toplantısında konuştu.

Enflasyon Tahmininin Yükseltildiği Açıklandı!

Gelecek döneme ilişkin enflasyon beklentilerini anlatan ve enflasyon tahminini yüzde 65'e yükselten Hafize Gaye Erkan şunları söyledi:

- Bu yıl sonu tahmin orta noktalarını 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncelledik. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktalarını da 2023 yılı için yüzde 62 ve 68, 2024 yılı için ise yüzde 30 ve 42 olarak revize ettik. Bu noktada, iki hususun altını çizmek isterim. İlk olarak, jeopolitik riskler ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlara ilişkin belirsizliklerin artması nedeniyle tahminlerimiz üzerindeki belirsizlik aralığını genişlettik. İkinci olarak, tahminlerimizi yukarı yönlü güncellemiş olsak da dezenflasyonun başlama zamanı, hızı ve seyrinde bir değişiklik olmayacağını değerlendiriyoruz.

Erkan, tahmin patikasının detaylarına ilişkin de şu bilgiyi verdi:

- Temmuz ve ağustos aylarındaki yüksek oranlı artışların ardından, tüketici fiyatlarındaki aylık artış eylülde zayıflamıştır. Öncü göstergeler, aylık enflasyonda başlayan yavaşlamanın ekim ayında sürdüğüne işaret etmektedir. Para politikası karar metinlerimizde belirttiğimiz gibi, aylık enflasyonun ana eğiliminde de gerileme bekliyoruz. Bununla birlikte, aylık enflasyon patikasında kasım, ocak ve mayıs aylarında para politikasının etki alanı dışında kalan unsurlara bağlı olarak geçici yükselişler olacağını değerlendiriyoruz. Örneğin, kasım ayında doğal gaz tüketiminin artmasıyla birlikte, hanelerin bedelsiz kullanım sınırını aşacağını öngörüyoruz. Bu durum, enflasyonda yukarı yönlü mekanik bir etki oluşturarak, aylık enflasyonun kasım ayında geçici olarak yükselmesine sebep olacaktır. 2024 yılı ocak ayında ise Asgari Ücret ayarlaması, fiyatları zamana bağlı belirlenen hizmet kalemlerindeki gelişmelerin ve otomatik vergi güncellemelerinin devreye girmesini bekliyoruz.

Parasal sıkılaştırma yani faiz artışının da devam edeceğine işaret eden Hafize Gaye Erkan şu ifadeleri kullandı: