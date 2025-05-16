Enflasyon ve kur beklentisi arttı, büyüme tahmini düştü

TCMB'nin Mayıs ayı “Piyasa Katılımcıları Anketi” açıklandı: enflasyon ve kur beklentileri yükselirken, büyüme tahmini geriledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Enflasyon ve kur beklentisi arttı, büyüme tahmini düştü
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Piyasaların yönünü belirlemede önemli gösterge kabul edilen Piyasa Katılımcıları Anketinin Mayıs 2025 sonuçları yayımlandı. Ankette enflasyon ve döviz kuru beklentilerinde artış, ekonomik büyüme beklentisinde ise düşüş dikkat çekti.

Katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi, %29,98’den %30,35’e yükseldi. Aynı şekilde dolar/TL beklentisi de 43,60’tan 43,70’e çıktı.

Katılımcıların 12 ay sonrası için enflasyon tahminlerinde:

%20-22,99 aralığına %20,58 olasılık verildi.
%23-25,99 aralığı için bu oran %36,65 oldu.
%26-28,99 aralığına ise %31,59 oranında olasılık tanındı.
Nokta tahminlere göre ise katılımcıların:

%16,67’si enflasyonun %20-22,99 aralığında olacağını öngördü.
%36,67’si %23-25,99,
%38,33’ü ise %26-28,99 aralığını bekliyor.
24 aylık TÜFE beklentisi: iyileşme sınırlı
24 ay sonrası için enflasyon tahminlerinde:

%13-15,99 aralığına %15,82,
%16-18,99 aralığına %32,45,
%19-21,99 aralığına %28,90 olasılık verildi.
Nokta tahminlerde:

%14,81’i enflasyonun %13-15,99,
%29,63’ü %16-18,99,
%37,04’ü ise %19-21,99 aralığında gerçekleşeceğini düşünüyor.
Faiz beklentileri yükseldi
BİST gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki ankette %46 iken bu dönemde %49 oldu.
TCMB'nin bir hafta vadeli repo faizi için üç ay sonrası beklenti, %39,24’ten %42,96’ya çıktı.

Cari yıl sonu dolar/TL beklentisi: 43,70 TL
12 ay sonrası dolar/TL beklentisi: 46,62 TL (önceki anket: 45,85 TL)
Büyüme beklentisi geriledi
Katılımcılar, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında %2,9 büyümesini bekliyor. Bu oran, bir önceki anket döneminde %3,0 olarak öngörülmüştü.
2026 yılı büyüme beklentisi ise %3,8’den %3,7’ye düştü.

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