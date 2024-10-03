Enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Eylülde TÜFE yüzde 2,97 artarken, yıllık bazda yüzde 49,38'e geriledi. Yıllık TÜFE böylece 14 ay sonra yüzde 50 seviyesinin altına indi. Yıllık enflasyon 2021'den sonra ilk kez politika faizinin de altına gerilemiş oldu.

ENAG eylül enflasyon oranı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) eylül ayında yüzde 5,34 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 88,63 olarak gerçekleşti.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş ise yüzde 10,93 ile "Giyim ve ayakkabı" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş ise yüzde -0,44 ile "Lokanta ve Oteller" grubunda oldu.

ENAG ağustos ayı enflasyonu oranını ise yüzde 3,47 olarak duyurmuştu. ENAG'a göre, ağustos ayında E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi nasıldı?

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 43,23 oldu.

Ağustosta ne kadar artmıştı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak hesaplanmıştı.