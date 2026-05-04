Enflasyon verileri açıklandı: Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 oranında yükseldi. Endeksteki değişim, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış olarak kaydedildi.