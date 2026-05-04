Enflasyon verileri açıklandı: Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 oranında yükseldi. Endeksteki değişim, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış olarak kaydedildi.
ZAM ŞAMPİYONU BELLİ OLDU
Nisan ayı enflasyon oranlarının duyurulmasıyla birlikte fiyatı en çok artan harcama kalemleri de netleşti. Geçen ayın en yüksek fiyat artışı, yüzde 44,47 oranıyla doğalgaz ve ilgili abonelikler grubunda gerçekleşti.
Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı yüzde 19,32, elektrik ise yüzde 16,90 oranında zamlandı. Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı yüzde 16,79 oranında artarken, kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar yüzde 15,46 oranında yükseliş gösterdi.
Gıda ürünleri grubunda ise hurma, incir ve tropikal meyveler yüzde 14,63'lük fiyat artışıyla listeye girdi.
Tüketici Fiyat Endeksi kapsamında nisan ayında fiyatı en fazla düşen ürün, yüzde 11,14'lük azalışla yumurta oldu.
Buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe) fiyatları yüzde 1,29 gerilerken, içecek hazırlamada kullanılan küçük aletlerde yüzde 1,21 oranında düşüş yaşandı.
Birinci el motorlu taşıt fiyatları yüzde 1,12 oranında azaldı. Yiyecek pişirme ve işlemede kullanılan küçük aletler yüzde 0,96, bisikletler ise yüzde 0,93 oranında ucuzladı.