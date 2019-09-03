Çin ABD'ye dava açtı
Çin ABD'ye dava açtı
Öncü Kadın Diyarbakırlı analara desteğe gidiyor
Öncü Kadın Diyarbakırlı analara desteğe gidiyor
Lübnan'dan Türkiye kararı
Lübnan'dan Türkiye kararı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Enflasyon verileri açıklandı

Enflasyon verileri açıklandı. Ağustosta TÜFE aylık yüzde 0,86 yükseldi. En yüksek artış alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 15'e gerilese de vatandaş pazar sepetini doldurmakta güçlük yaşıyor. Düşük alımgücü nedeniyle vatandaşlar fiyatlardan memnun değil.

Enflasyon verileri açıklandı

Enflasyon düştü ancak fiyatlar yüksek. Alım gücü zayıf olan vatandaş pazar arabasını dolduramıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi son 15 ayın en düşük seviyesine gelerek yüzde 15,01 oldu.

TÜFE on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 19,62'lik artış gösterdi.

Aylık en yüksek fiyat artışı yüzde 19,11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda yaşandı.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup da yüzde 1,94 ile ulaştırma...

Enflasyonun düşmesi, faiz indirim beklentilerini de kuvvetlendirdi.

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kur da hareketlendi. Dolar, 5.75'in altına kadar geriledi.


HABER: DİLEK DOĞAN
KAMERA: ESER GÖRKEM PAKTÜRK
ulusal.com.tr

Etiketler; #Ağustos #tüfe
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.