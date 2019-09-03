Enflasyon verileri açıklandı. Ağustosta TÜFE aylık yüzde 0,86 yükseldi. En yüksek artış alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 15'e gerilese de vatandaş pazar sepetini doldurmakta güçlük yaşıyor. Düşük alımgücü nedeniyle vatandaşlar fiyatlardan memnun değil.

Enflasyon düştü ancak fiyatlar yüksek. Alım gücü zayıf olan vatandaş pazar arabasını dolduramıyor.



Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi son 15 ayın en düşük seviyesine gelerek yüzde 15,01 oldu.



TÜFE on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 19,62'lik artış gösterdi.



Aylık en yüksek fiyat artışı yüzde 19,11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda yaşandı.



Aylık en fazla düşüş gösteren grup da yüzde 1,94 ile ulaştırma...



Enflasyonun düşmesi, faiz indirim beklentilerini de kuvvetlendirdi.



Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kur da hareketlendi. Dolar, 5.75'in altına kadar geriledi.





HABER: DİLEK DOĞAN

KAMERA: ESER GÖRKEM PAKTÜRK

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