ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson‘ın sağlık sorunları sebebiyle ev hapsine alınması üzerine ABD'den yaptırım kararı alınmasıyla, yükselişe devam eden dövizler, bugün açıklanacak enflasyon verisi ve ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisi öncesi erken işlemlerde.

- dolar en düşük 5.0638 ve en yüksek 5. 1154 lirayı gördükten sonra 5.10 – 5.11 lira,



- euro en düşük 5.8682 ve en yüksek 5. 9341 lirayı gördükten sonra 5.90 – 5.91 lira,



- sterlin en düşük 6.5915 lira ve en yüksek 6. 6628 lirayı gördükten sonra 6.63 – 6.64 lira aralığında işlem görüyor.



DOLAR endeksi yüzde 0.01 artışla 95.16 düzeyine yükseldi.



EURO/DOLAR, yüzde 0.02 düşüşle 1.1582 düzeyine geriledi.



ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı ve ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson‘ın sağlık sorunları sebebiyle ev hapsine alınması üzerine ABD'den yaptırım kararı alınmasıyla, Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) Perşembe gününü yüzde 2.74 düşüşle 94 bin 543 puandan tamamlamıştı.



BIST Bankacılık Endeksi yüzde 4.47 düşüşle 113 bin 142 puana çekildi.



10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 2.42 artışla yüzde 19.04 düzeyine yükseldi.



Ahlatçı Menkul Değerler Yatırım’ın yayınladığı “Yurtiçinde Enflasyon Rakamları ve Global Tarafta ABD İstihdam Verileri Ön Planda…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:



“Yurtdışı gelişmeleri inceldiğimizde, İngiltere’de açıklanan İnşaat PMI verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre 2.7 puan artış ile 55.8 düzeyine yükseldi.



“Euro Bölgesi’nde açıklanan Üretici Fiyat Endeksi Haziran ayında piyasa beklentisi üzerinde aylık bazda yüzde 0.4 ve yıllık bazda yüzde 3.6 oranında artış gösterdi.



“İngiltere Merkez Bankası (BoE) gerçekleştirdiği toplantı sonrasında politika faiz oranını piyasa beklentisine paralel 25 baz puan artışa giderken faiz oranını yüzde 0.50’den yüzde 0.75’e yükseltti. Banka, varlık alım programı miktarında değişiklik yapmadı ve 435 milyar Sterlin olarak korudu.



“ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuru sayısı 22 Temmuz’da sona eren haftada bin kişi artış ile 218 bin olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Haziran ayında piyasa beklentisine paralel yüzde 0.7 oranında artış gösterdi. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.



“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan verilere göre, 2018 yılı Mayıs dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri değerlendirildiğinde, Nisan ayına göre varlıklar 1,420 milyon dolar artarken yükümlülükler 2,467 milyon dolar azalmıştır. Net döviz pozisyon açığı ise 217.255 milyon dolar olarak gerçekleşirken bir önceki aya göre 3.887 milyon dolar azalış göstermiştir. Dün, ABD ile Çin arasında ticaret savaşlarının tekrar gündeme taşınması sonrasında küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımları ve TL’de devam eden nispeten zayıf görünüm ile birlikte kurun fiyatlamalarda, 4.9600-5.0930 aralığında hareket ettiğini ve günü 5.0639 düzeyinde tamamladığını gördük”