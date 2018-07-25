TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, ekonominin geldiği son noktayı "sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde" tabiriyle tanımladı. Enflasyonun son derece ktirik bir noktaya geldiğini söyleyen Bilecik, artışın kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.

Enflasyondaki kritik seviyeye dikkat çekti, artış kontrol altına alınmazsa olacaklar konusunda uyarılarda bulundu.



Bir ödül töreninde konuşan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, ekonomideki sert dalgalanmalarla ilgili uyarılar yaptı.



Bilecik, enfasyonun 15,4 ile kritik seviyelerde olduğuna dikkat çekti.





"Bu artış kontrol edilemezse Türkiye'nin uzun vadeli borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi mümkün olamayacağı gibi, uzun vadeli yatırım ve tasarruf davranışlarında da kalıcı bozulmalara sebep olabileceğini yetkililerle her daim paylaşıyoruz. Yüksek enflasyon, vadelerin uzamasının, fonlama maliyetlerinin düşmesinin önündeki neredeyse tek engel"



TÜSİAD Başkanı, yaz sıcakları için kullanılan "mevsim normallerinin üzerinde" tabirini hatırlattı. Bu ifadeyi, Türkiye'deki siyasi ve ekonomik duruma benzetti.



Bilecik ticari faaliyetlerin gelişmesinde dış politikanın önemine değindi.



Türkiye ekonomisini, dış ilişkilerimizden bağımsız yorumlayamayız. Dış dünya ile ilişkilerimiz pek çok açıdan ekonomimizi etkiliyor. Başta AB ile olan ilişkilerimiz olmak üzere dış ilişkilerimizi ne kadar iyileştirirsek ticari faaliyetlerimizin de önü o kadar açılır.