Başvuranlara 4.337 lira yatırıldı: e-Devlet'ten kontrol edin

4.337 LİRA ÖDEME YAPILIYOR

Devlet tarafından birçok destek ödemesi gerçekleştiği belirtilerek devletin evinde yaşlı, engelli, bakıma muhtaç kişilere aylık 4 bin 337 TL ödeme yaptığı ifade edildi. Bununla beraber ödemelerin her ay belirli tarihlerde il il yapıldığı aktarılarak e-Devlet üzerinden ya da SMS ile ödeme sorgulama yapılabileceği vurgulandı.