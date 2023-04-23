Başvuranlara 4.337 lira yatırıldı: e-Devlet'ten kontrol edin
Gelirler esas alınarak, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardım olan "Engelli Bakım Yardımı"nın ödemeleri hesaplara yatırılıyor. İşte sorgulama ekranı...
Başvuru yapan vatandaşlara ödemelerin yapıldığına ilişkin duyurular da yapılmaya başlandı. Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik her ay belirli tarihlerde maaş yattığı ifade edilerek, 4 bin 337 TL olarak ödenen hak sahiplerinin hesabına yattığı belirtildi. Ayrıca ödemeler, SMS ve e-Devlet üzerinden kontrol edilebilecek.
4.337 LİRA ÖDEME YAPILIYOR
Devlet tarafından birçok destek ödemesi gerçekleştiği belirtilerek devletin evinde yaşlı, engelli, bakıma muhtaç kişilere aylık 4 bin 337 TL ödeme yaptığı ifade edildi. Bununla beraber ödemelerin her ay belirli tarihlerde il il yapıldığı aktarılarak e-Devlet üzerinden ya da SMS ile ödeme sorgulama yapılabileceği vurgulandı.
E-DEVLET İLE SORGULAMA
Evde bakım yardımı alanlar ödemelerin yatıp yatmadığını iki şekilde sorgulayabilir. İlk olarak vatandaşlar e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile birlikte sağ üst bölümde bulunan arama kutucuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak sorgulama yapabilirler. Ekranda ise maaş ödemeleriyle ilgili detaylar görünmektedir.
SMS İLE SORGULAMA
Tüm bunlarla beraber diğer bir seçenek ise telefon üzerinden sorgulama işlemi yapmak olduğu belirtilerek evde bakım parasını Ziraat Bankası aracılığıyla alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp 4737’e SMS yazarak evde bakım maaşı sorgulamasını yapabilecekleri aktarıldı.
Kaynak: Kamugündemi.com