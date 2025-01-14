Engelli vatandaşların emeklilik şartlarında değişiklik yapıldı

Artık engellilik oranı değil iş gücü kaybı dikkate alınacak. Engelli vatandaşların emeklilik şartlarında yapılan değişiklik gündemde.



Değişikliğin ayrıntılarını anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, Meclis'te kabul edilen tasarının iş gücü kaybı üzerinden engelli emekliliği hakkının değerlendrildiğini kaydetti.



Yeni yasayla Sosyal Güvenlik Kurumu kendi içinde Sağlık Kurulu oluşturacak.



Murat Bal, hak kaybına yol açacak durumların oluşabileceğine işaret etti.

- Kanundaki bu madde, hali hazırdaki engelli emeklilerin kontrol muayenesine çağrılmasını öngörüyor. Bu durum, bazı engelli emekliler için hak kaybına yol açabilir, ancak bu konuda nihai düzenlemeler yönetmelikler ve genelgelerle şekillenecek. Bu belgeler, konuya dair tüm detayları ve olası değişiklikleri netleştirerek, oluşacak olumsuz etkileri belirleyecektir.