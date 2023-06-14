Engelli ve yaşlı aylığı ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi. Erdoğan ekonomiye dair bir çok mesaj verdi.

"TEMMUZ AYI MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri hakkında şunları söyledi:

- Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz.

ENGELLİ AYLIĞINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Engell aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1738 TL.

Yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 2 bin 609 TL olarak uygulanıyor.

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