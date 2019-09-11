Engelli yakını olanların erken emekliliği için hükümete çağrı

Engelli yakınına bakmak zorunda olan kamu işçilerine müjdeli haber geldi. Çalışanlara hafta içi bir gün fazladan izin verilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalışanların Toplu İş Sözleşmesinde engelli yakınları için önemli bir karar alındı. Buna göre; bakıma muhtaç engelli yakını olanların izin haklarında yeni bir düzenleme yapıldı.

Artık çalışanların bakmakla yükümlü oldukları engelli yakınları için haftada 8 saatlik bir izin hakkı getirildi.

TSK’ya ait iş yerlerinde örgütlü Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı.

Bozal, bu kazanımın diğer kamu çalışanları için de hayata geçirilmesini istedi.

Öte yandan Bozal ağır engelli yakını olanların erken emekliliği için de hükümete çağrı yaptı.



ulusal.com.tr