Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve doğalgaz piyasalarında faaliyet gösterecek 24 şirkete lisans verildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve doğalgaz piyasalarında faaliyet gösterecek 24 şirkete lisans verildi.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuran 9 şirkete üretim, 1 şirkete Organize Sanayi Bölgesi (OSB) dağıtım lisansı verildi. 3 şirketin üretim, 1 şirketin de OSB dağıtım lisansı sonlandırıldı. Ayrıca, bu piyasada faaliyet gösteren bir şirketin üretim lisansı yenilendi.

Petrol piyasasında ise 4 şirkete madeni yağ, 2 şirkete dağıtıcı, 1 şirkete rafinerici ve 1 şirkete de biodizel işleme lisansı verildi. 3 şirketin madeni yağ, 1 şirketin ise dağıtıcı lisansı iptal edildi.

Öte yandan, LPG piyasasında 5 şirket dağıtıcı lisansı aldı. 5 şirketin depolama lisansı 1 şirketin ise dağıtıcı lisansı sona erdirildi. Doğalgaz piyasasında ise 1 şirkete sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) lisansı verildi.