banner961
TGB Genel Başkanı Cem Dikmen'den yeni yıl mesajı
TGB Genel Başkanı Cem Dikmen'den yeni yıl mesajı
Köklü kulüp kapanıyor! Resmen açıklandı
Köklü kulüp kapanıyor! Resmen açıklandı
Spor dünyasında yıldızların vedası
Spor dünyasında yıldızların vedası
Yılbaşında hava nasıl olacak
Yılbaşında hava nasıl olacak

EPDK'dan 10 akaryakıt şirketine ceza

EPDK, 10 akaryakıt şirketine toplam 935 bin 488 lira ceza verdi.

EPDK'dan 10 akaryakıt şirketine ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 10 akaryakıt şirketine toplam 935 bin 488 lira ceza verildi.

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, dağıtıcısı dışında yakıt ikmali yapılması, ulusal marker seviyesi geçersiz, teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş edilmiş akaryakıt ikmali, otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması, ilan panosunda satış fiyatlarının ilan edilmemesi gibi nedenlerle 10 akaryakıt şirketine toplam 935 bin 488 lira para cezası uygulandı.

EPDK tarafından, benzer sebeplerle 15 şirketten yazılı savunma istenirken, bir şirketin de LPG lisansının iptal edilmesine karar verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #epdk #Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
2018 Bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sonraki Haber
Sayısal Loto çekilişi sonuçları! 30 Aralık Sayısal Loto sonucu MPİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.