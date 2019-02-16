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Epttavm.com internetten online e-tanzim ürünleri alışverişi nasıl yapılır? Epttavm.com online e-tanzim ürünleri alışveriş rehberi

Epttavm.com üzerinden başlatılan internet online e-tanzim ürünleri alışverişinde sıkça sorulan sorulara yanıtlar belli oldu. Hangi ürünler e-tanzim satışta olacak? E-tanzim satış uygulaması ne zaman başladı? E-tanzim ürünleri alışverişinde kilo sınırı var mı? Hangi illerde şu an e-tanzim satışı uygulaması var? E-tanzim alışverişinde verdiğim bir sipariş ne kadar sürede geliyor? E-tanzim ürünleri alışverişi siparişlerimi nereden vereceğim?

Epttavm.com internetten online e-tanzim ürünleri alışverişi nasıl yapılır? Epttavm.com online e-tanzim ürünleri alışveriş rehberi

İnternet üzerinden epttavm.com'da başlatılan online e-tanzim ürünleri alışverişinde, müşterilerin sıkça sorduğu fakat cevabını bulmakta zorlandığı sorulara yanıtlar belli oldu.

Sorular ve yanıtları şu şekilde:

"Hangi ürünler e-tanzim satışta olacak?

İlk etapta 8 çeşit sebze ürün satışa sunulacak. (Salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızı biber, çarliston biber)

E-tanzim satış uygulaması ne zaman başladı?

14.02.2019 tarihinde ilk olarak Ankara'da başladı.

E-tanzim ürünleri alışverişinde kilo sınırı var mı?

Tanzim satış yerlerinde olduğu gibi 3 kilo sınırı bulunuyor.

Hangi illerde şu an e-tanzim satışı uygulaması var?

İlk olarak Ankara'da başlayan uygulama, akabinde İstanbul ve diğer illere de yaygınlaştırılacak.

E-tanzim alışverişinde verdiğim bir sipariş ne kadar sürede geliyor?

Sipariş, aynı gün ya da ertesi gün müşterilerin elinde oluyor.

E-tanzim ürünleri alışverişi siparişlerimi nereden vereceğim?

www.epttavm.com adresine girip, E-Tanzim satış sayfasından kolaylıkla siparişinizi verebilirsiniz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #epttavm #epttavm.com #epttavm.com e-tanzim ürünleri alışverişi
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