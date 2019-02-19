Epttavm.com üzerinden başlatılan internet online e-tanzim ürünleri alışverişinde sıkça sorulan sorulara yanıtlar belli oldu. Hangi ürünler e-tanzim satışta olacak? E-tanzim satış uygulaması ne zaman başladı? E-tanzim ürünleri alışverişinde kilo sınırı var mı? Hangi illerde şu an e-tanzim satışı uygulaması var? E-tanzim alışverişinde verdiğim bir sipariş ne kadar sürede geliyor? E-tanzim ürünleri alışverişi siparişlerimi nereden vereceğim?

İnternet üzerinden epttavm.com'da başlatılan online e-tanzim ürünleri alışverişinde, müşterilerin sıkça sorduğu fakat cevabını bulmakta zorlandığı sorulara yanıtlar belli oldu.



Sorular ve yanıtları şu şekilde:



"Hangi ürünler e-tanzim satışta olacak?



İlk etapta 8 çeşit sebze ürün satışa sunulacak. (Salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızı biber, çarliston biber)



E-tanzim satış uygulaması ne zaman başladı?



14.02.2019 tarihinde ilk olarak Ankara'da başladı.



E-tanzim ürünleri alışverişinde kilo sınırı var mı?



Tanzim satış yerlerinde olduğu gibi 3 kilo sınırı bulunuyor.



Hangi illerde şu an e-tanzim satışı uygulaması var?



İlk olarak Ankara'da başlayan uygulama, akabinde İstanbul ve diğer illere de yaygınlaştırılacak.



E-tanzim alışverişinde verdiğim bir sipariş ne kadar sürede geliyor?



Sipariş, aynı gün ya da ertesi gün müşterilerin elinde oluyor.



E-tanzim ürünleri alışverişi siparişlerimi nereden vereceğim?



www.epttavm.com adresine girip, E-Tanzim satış sayfasından kolaylıkla siparişinizi verebilirsiniz."



ulusal.com.tr



