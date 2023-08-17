Erciyes Teknopark'ta üretilen yerli bataryalar yurt dışına da satılıyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Kaya'nın kurucu ortağı ve genel müdürü olduğu Bataryasan Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, kurulduğu 2020'den bu yana Erciyes Teknopark'taki hangarda faaliyet gösteriyor.

Teknoparkta yerli imkanlarla geliştirilen, özellikle afet ve savaş durumlarında enerji ihtiyacını uzun süre karşılayabilen 300, 600, 1000 ve 1500 vatlık tanışabilir güç istasyonu ürünleri, hem deprem bölgelerine hem de Ukrayna'ya gönderiliyor.

Doç. Dr. Mehmet Fatih Kaya, AA muhabirine, şu ana kadar bataryalardan üç seri geliştirdiklerini söyledi.

Ürettikleri bataryaların yüksek ömrü ve kapasitesi sayesinde uzun süreli kullanımlara olanak sağladığını ifade eden Kaya, örneğin 300 vat ürünlerinin cep telefonunu yaklaşık 30 kere, bilgisayarı ise 6-7 kez şarj edebildiğini belirtti.

Kaya, daha büyük kapasitedeki ürünlerde bunun çok daha uzayabildiğine dikkati çekerek, şu sözleri söyledi:

- 60 defaya kadar çıkabiliyor laptop şarjı. Bu şekilde kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Doğal afet, deprem, savaş, bu tarz özellikle çok acil ihtiyaç olan durumlarda, kamplarda, enerjinin olmadığı ama taşınabilmesi gereken her yerde kullanılabilecek bir üründen bahsediyoruz.

"TÜRKİYE'DE BU ALANDA ÇOK FAZLA ÇALIŞAN YOK"

Bu ürünlerin daha çok yurt dışından ülkeye getirildiğini anlatan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

- Bu yerli bir ürün. Türkiye'de bu alanda çok fazla çalışan yok. Bizim en büyük farkımız, içerisinde kullanılan batarya üretim kartları. Bu kartların yerli oluşu. Umay serisi dediğimiz bir batarya yönetim kartı var. Bu kartla içerisindeki bataryaların şarj döngülerini kontrol edebiliyoruz. Bu sayede çok daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir ürün ortaya çıkardık.

Özellikle Ukrayna'dan talep aldıklarını belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı:

- Yaklaşık 80-100 arasında ürünü Ukrayna'ya savaş bölgesine gönderdik. Yurt içinde ise kamp karavan işi yapanlar, doğada yaşayanlar bunlardan çok fazla talep ediyor. Onları gönderiyoruz şimdi. Libya, İsrail ve Tunus ile görüşmeler yapıyoruz. Onlar için özel bir ürün hazırlayacağız. Oraya da sevkiyatlarımız yakın zamanda gerçekleşecek.

"BATARYALARIN ŞARJ SÜRELERİNİ OLABİLDİĞİNCE KISALTMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kaya, taşınabilir güç kaynaklarında ana hedeflerinin şarj sürelerini olabildiğince kısaltmak olduğunu vurguladı.

Batarya yönetim kartının hem şarj hem de döngüleri sağladığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

- Özellikle ilk hedefimiz bunu yarım saat indirmek. Şu anda yaklaşık iki saat olan şarj süresini yarım saate indirip daha kullanıcı dostu bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra yakın zamanda, üzerinde bulunan haberleşme protokolünü iyice geliştirerek farklı yerlere adapte edilebilir hatta bir elektrikli arabayı şarj edebilir hale getirmek istiyoruz. Özellikle tekerlekli bir sistemle taşınarak elektrikli arabanın acil güç ihtiyacını karşılayabilecek yine üçle beş kilovatlık ürünler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu şekilde hedeflerimiz var.

Erciyes Teknopark'ın girişimcilere çok büyük destek verdiğini belirten Kaya, Avrupa'daki girişim firmaları arasında yapılan bir yarışmada ilk üçe kaldıklarını sözlerine ekledi.