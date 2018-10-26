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Erdoğan 2018 fındık alış fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı AKP il başkanları toplantısında fındık alım fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, "TMO ile 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu 14,5 liradan alacağız." dedi.

Erdoğan 2018 fındık alış fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 2018 fındık alış fiyatlarını açıkladı.

Erdoğan, AKP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "TMO ile 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu 14,5 liradan alacağız. Kayıtlı fındık alımlarında kilo başına 2 lira da destekleme ödemesi yapıyoruz." dedi.

Erdoğan, "TMO'nun stoklarından 10 bin ton fındığı Fiskobirlik'e teminat karşılığı vererek bu kurumumuzu da ayrıca desteklemiş oluyoruz." ifadesini kullandı.


ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #fındık #tmo #recep tayyip erdoğan
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