Erdoğan asgari ücrete ek zam açıklayacak mı?

bekleniyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin nihai kararın perşembe veya cuma günü açıklanacağını duyurmuştu.

Dün akşam saatlerinde Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun nihai toplantısını saat 20.30’da gerçekleştireceği bildirildi. Bu ani duyuru, yeni asgari ücretin perşembe veya cuma günü açıklanmasını bekleyen kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

TÜRK-İŞ Rest Çekti

Bu gelişmenin ardından, işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, toplantıya katılmayacağını duyurdu. TÜRK-İŞ’in talep ettiği yüzde 74’lük zam oranı ile 2025 için önerdiği 29 bin 583 lira tutarındaki asgari ücretin gerçekleşmeyeceği kesinleşmiş oldu.

Asgari Ücret 2025’te Kaç Lira Oldu?

Toplantının ardından saat 20.33’te kameraların karşısına geçen Bakan Vedat Işıkhan, 2025 yılı için asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bu rakam, sosyal medyada hızla yayılan tahminlerin yakınında olsa da işçi kesimi için yeterli bulunmadı.

Ek Zam Gelecek mi?

Yüzde 30’luk zam oranı, kamuoyunda geniş yankı uyandırarak tepki topladı. Uzmanlar, 2025 yılı enflasyon beklentisinin yüzde 47 civarında olduğunu ve harç, vergi, cezaların yüzde 43,49 Yeniden Değerleme Oranı ile zamlandığını hatırlatarak, asgari ücret artışının bu seviyede kalmasının işçileri zorlayacağına dikkat çekti.

TÜRK-İŞ, kasım ayında açıklanan 20 bin 562 liralık açlık sınırına işaret ederek, belirlenen rakamın kabul edilemez olduğunu ve asgari ücretin altı aylık periyotlarla belirlenmiş olmasının bile çözüm olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ek zam yapıp yapmayacağı ise tartışma konusu. Genel beklenti, asgari ücrete ek bir artış yapılmayacağı yönünde şekilleniyor.