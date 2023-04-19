Erdoğan hayat pahalılığını görmezden geldi: Ekonomik düzenlemeleri seçim sonrasına bıraktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TRT ortak yayınında konuştu. Yüksek enflasyondaki düşüş için, cari fazla için seçim sonrasını işaret etti. 1 yıldan fazla süredir vatandaş yüksek kiralarla mücadele ederken, bu konu da seçim öncesi gündemindeydi Cumhurbaşkanının.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TRT ortak yayınında ekonomiye dair açıklamalar yaptı. Hayat pahalılığını görmezden gelen Erdoğan, baz etkisiyle düşen enflasyonun daha da düşeceğini iddia etti.

Şubat'ta yıllık 55,4 milyar dolar cari açık veren Türkiye ekonomisinin cari fazla ile büyüyeceğini söyledi.

AK Parti seçim beyannamesinde yer almayan Türkiye ekonomi modelinin süreceğini de vaat etti.

Yüksek kira artışları da 'seçim öncesi' gündemindeydi Cumhurbaşkanının.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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