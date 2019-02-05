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Erdoğan'ın açıklaması sonrası İş Bankası borsada olumsuz etkilendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında yaptığı İş Bankası açıklaması, bankanın borsadaki hisselerini olumsuz yönde etkiledi. Hisseler günü yüzde 6,43 düşüşle kapattı

Erdoğan'ın açıklaması sonrası İş Bankası borsada olumsuz etkilendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AKP grup toplantısında yaptığı "İş Bankası masada. Bunu unutmayın. Gazi Mustafa Kemal'in CHP'ye değil Hazine'ye tahsisi vardır. Bu İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır, bu parlamento bu kararı alacaktır." açıklaması borsaya damgasını vurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Borsa İstanbul'un amiral gemilerinden olan İş Bankası hissesi düşmeye başladı. Güne 5,83 TL seviyesinden başlayan İş C hissesinde seans ilerledikçe haberin etkisiyle satışlar artmaya başladı. Gün sonunda 5,38 TL seviyesine kadar düşen hisse günü yüzde 6,43 kayıpla kapatmış oldu.

Uzmanlar, İş Bankası'nın güçlü bir yapıya sahip olduğunu yaşanan bu düşüşün geçici olacağını belirtiyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #AKP #iş bankası
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