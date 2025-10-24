Erdoğan'ın körfez turu sonrası hedef 15 milyar dolar ticaret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç Körfez ülkesini kapsayan ziyaretinin ardından Ticaret Bakanlığı'ndan kapsamlı bir değerlendirme geldi. Bakanlık, Cumhurbaşkanı'nın turundan toplamda 15 milyar dolarlık bir ticaret hedefiyle dönüldüğünü bildirdi.

BAKAN BOLAT'IN ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ TİCARET OLDU

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21-23 Ekim tarihlerinde Kuveyt, Katar ve Umman'ı içeren ziyaret programına Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da eşlik ettiği hatırlatıldı. Bakan Bolat'ın bu ziyaretlere, ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesi ile mevcut işbirliklerinin daha ileri seviyelere çıkarılmasını önceliklendiren bir perspektifle katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin tamamlanması ve bu anlaşmanın bir an önce hayata geçirilmesinin taşıdığı öneme dikkat çekildi. Kuveyt, Katar ve Umman'ın da üyesi olduğu KİK ile Türkiye arasında yapılacak kapsamlı bir STA'nın sadece mal ticaretini değil, aynı zamanda hizmet ticareti, yatırımlar, dijital ticaret gibi alanları da içermesi hedefleniyor. Böyle bir anlaşmanın tesis edilmesinin, tüm KİK ülkeleriyle ticarete yeni bir ivme kazandıracağı belirtildi.

KİK ÜLKELERİYLE TİCARET HACMİ 27,7 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin KİK ülkeleriyle olan mevcut ticaret hacmine ilişkin veriler de paylaşıldı. 2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin KİK ülkelerine ihracatının 14,7 milyar dolar, bu ülkelerden ithalatının ise 13 milyar dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi. Toplam ticaret hacminin 27,7 milyar dolar seviyesine ulaştığı bilgisi verildi. Açıklamada, "2024'te ülkemizin KİK ülkeleri ile ticaret hacminin yüzde 16'sı Kuveyt (713 milyon dolar), Katar (1,1 milyar dolar) ve Umman (1,3 milyar dolar) ile gerçekleşmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Ziyaretler sırasında STA müzakerelerine ilişkin somut adımlar atıldığı da vurgulandı. Bakan Bolat ile Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Şeyh Faysal bin Sani Al Sani tarafından imzalanan "Ortak Bakanlar Mutabakatı" ile Türkiye-KİK STA müzakerelerine ilişkin iradenin güçlü bir şekilde kayıt altına alındığı belirtildi. Ayrıca, Bakan Bolat'ın Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Moosa Al Yousef ile gerçekleştirdiği görüşmede de Türkiye-KİK STA müzakerelerinin hızlandırılması hususunda mutabık kalındığı vurgulandı.

MÜTEAHHİTLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

Kuveyt, Katar ve Umman'ın, başta büyük ölçekli altyapı ve üst yapı projeleri olmak üzere, üretim gibi alanlarda Türkiye ile mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için önemli fırsatlar sunduğuna işaret edildi. Açıklamada, Kuveyt 2035 Vizyonu, Katar 2030 Ulusal Vizyonu ve Umman 2040 Vizyonu'nun, Türk müteahhitler ve yatırımcılar için Körfez Bölgesi'nde sunduğu fırsatları değerlendirmek amacıyla bu alandaki işbirliğinin güçlendirileceği bildirildi.

Türk müteahhitlik firmalarının bu üç ülkede bugüne kadar toplam değeri 37,5 milyar dolar olan 315 proje üstlendiği hatırlatıldı. Müteahhitlerin, bu ülkelerin kalkınma vizyonları kapsamındaki katma değerli projelerde rol almaya devam edeceği belirtildi. Bugüne kadar KİK ülkelerinde müteahhitlik firmalarının üstlendiği projelerde Kuveyt, Katar ve Umman'ın payının yüzde 24 olduğu da kaydedildi.

Bakanlık, bu ülkelerle gelecek dönemde iş dünyası temsilcilerinin daha sık bir araya getirileceğinin altını çizdi. Açıklamada şu değerlendirmede bulunuldu: "Ticaret odalarımızın, ihracatçı birliklerimizin, iş konseylerimizin ve sektörrel kuruluşlarımızın etkinliğini daha da artırarak bölgesel ve küresel gelişmelerin ortaya çıkardığı fırsatların değerlendirilmesi için mevcut mekanizmalarımızı daha da geliştireceğiz. Körfez ekonomilerini Avrupa'ya bağlayacak kara yolu ve demir yolu projesi olarak öne çıkan Kalkınma Yolu Projesi ve Suriye'nin yeniden inşası sürecinde ülkemiz ile Kuveyt, Katar ve Umman iş dünyalarının kuracağı etkin işbirliği ve karşılıklı avantajların kullanımı, anılan ülkelerle üçüncü ülkelerde işbirliği yapılabilecek alanlar olarak ön plana çıkmaktadır."

JETCO TOPLANTISI DOHA'DA YAPILACAK

Bakan Bolat ile Katarlı mevkidaşı Al Sani arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Katar Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) II. Dönem Toplantısının Doha'da gerçekleştirilmesi hususunda mutabakata varıldığı da belirtildi.

Bakan Bolat ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, Ummanlı Bakan Al Yousef ile yaptığı görüşmeye ilişkin ise açıklamada şu ayrıntılara değinildi: "Görüşmede, uzman değişimleri suretiyle öncelik verilen alanlarda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sanayi bölgelerinin kurulması ve işletilmesi alanında işbirliğinin güçlendirilmesi, potansiyel taşıyan ticaret ve yatırım alanlarının belirlenmesi konuları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır."

Ayrıca, "Rekabetin Korunması ve Tekelleşmenin Önlenmesi Alanında İşbirliği Protokolü"nün Bakan Bolat ile Al Yousef tarafından devlet başkanlarının huzurunda imzalandığı bilgisi de verildi.

Açıklama, ziyaretin temel hedefini özetleyen şu ifadelerle son buldu: "Ticaret Bakanlığı olarak temel önceliğimiz devlet başkanlarımız arasındaki yakın ilişkilerden güç alan ekonomik ve ticari ilişkilerimizi bir sonraki seviyeye taşımak ve Kuveyt, Katar ve Umman ile ülkemizin ticaret hacmini 5'er milyar dolara çıkarmak, ülkelerimizin sahip olduğu ekonomik refahı tüm bölgemize yansıtacak işbirlikleri tesis etmektir."