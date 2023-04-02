Ereğli Demir Çelik temettü kararını açıkladı
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ''EREGL'' 2023 yılında yatırımcılarına kötü haberi verdi. EREGL temettü ödemesi yapmayacağını açıkladı.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) 09 Mart 2023 tarihinde kâr payı dağıtıma kararını açıkladıktan sonra bugün yatırımcılarına yapılacak olan temettü ödemesi ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. EREGL, 2022 dönemi faaliyetleri çerçevesinde kâr payı dağıtılmasını gerektirecek bir durum olmadığını ve bu yüzden kâr payı dağıtılmamasına karar verdi.
EREGL TEMETTÜ KARARI
09.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kâr payı dağıtımına ilişkin hususlar Yönetim Kurulu'nun 2022 dönemi faaliyetleri çerçevesinde kâr payı dağıtılmayacağını böyle bir durum oluşmamış olması nedeni ile kar payı dağıtılmamasına, Şirketimizin 31.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır. Açıklamalarında bulunuldu.
EREGL'İN FAALİYETLERİ NELER?
OYAK Maden Metalürji'nin ana şirketi ve ülkemizin en değerli sanayi varlıklarından olan Erdemir, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu ve ülkemizde üretimi yapılmayan yassı çeliği üretmek amacıyla 1960 yılında özel bir yasayla kuruldu. Uluslararası kalite standartlarında levha, sıcak ve soğuk haddelenmiş sac ile kalay, krom ve çinko kaplamalı sac üreten Erdemir; otomotiv, beyaz eşya, boru profil, haddecilik, genel imalat, elektrik-elektronik, makine, enerji, ısı gereçleri, gemi inşa, savunma, ambalaj gibi sektörlere temel girdi sağlamaya devam etmektedir.
Kaynak: halkaarz.net