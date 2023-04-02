Ereğli Demir Çelik temettü kararını açıkladı

EREGL'İN FAALİYETLERİ NELER?

OYAK Maden Metalürji'nin ana şirketi ve ülkemizin en değerli sanayi varlıklarından olan Erdemir, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu ve ülkemizde üretimi yapılmayan yassı çeliği üretmek amacıyla 1960 yılında özel bir yasayla kuruldu. Uluslararası kalite standartlarında levha, sıcak ve soğuk haddelenmiş sac ile kalay, krom ve çinko kaplamalı sac üreten Erdemir; otomotiv, beyaz eşya, boru profil, haddecilik, genel imalat, elektrik-elektronik, makine, enerji, ısı gereçleri, gemi inşa, savunma, ambalaj gibi sektörlere temel girdi sağlamaya devam etmektedir.

Kaynak: halkaarz.net