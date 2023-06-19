Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Görüşme sonrası Ergün Atalay açıklama yaptı. Atalay, asgari ücretle ilgili son gelişmeleri aktardı.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra açıklamalarda bulundu. Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'yla görüşeceğini ve o görüşmeden sonra TÜRK-İŞ kurmaylarıyla asgari ücretin görüşüleceğini söyledi.
Atalay, gelinen noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini aktardı. Atalay, asgari ücretle ilgili rakam vermedi.
Atalay, asgari ücretin açıklanmasının perşembe gününden önce olabileceğini belirtti.