Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Görüşme sonrası Ergün Atalay açıklama yaptı. Atalay, asgari ücretle ilgili son gelişmeleri aktardı.

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra açıklamalarda bulundu. Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'yla görüşeceğini ve o görüşmeden sonra TÜRK-İŞ kurmaylarıyla asgari ücretin görüşüleceğini söyledi.

Atalay, gelinen noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini aktardı. Atalay, asgari ücretle ilgili rakam vermedi.

Atalay, asgari ücretin açıklanmasının perşembe gününden önce olabileceğini belirtti. 

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