Erken emeklilikte dikkat çeken "staj" detayı
EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından başvuru yapan EYT'liler adım adım emekli olurken, bir yandan da vatandaşlar, erken emeklilik için araştırmalarını sürdürüyor. Esnafın emeklilik primi sayısının SGK’lılarla eşitlenmesinde detaylar netleşmeye başladı. İşte dikkat çeken "staj" detayı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnafa müjde verdiğini belirtti. Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
- Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yapılacak düzenlemeler kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret etti.
Palandöken, şu açıklamalarda bulundu:
- SSK’lılar 7 bin 200 günde, esnaf ve sanatkarlar ise 9 bin günde emekli oluyordu. Dolayısıyla burada esnaf ve sanatkarın bir bölümü EYT’den yararlanamadı.
- SGK’nın kurulmasındaki en önemli amaç, norm birliğinin sağlanmasıydı. Yani, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur’lunun aynı haklardan yararlanmasıydı. Şimdi bunu, 7 bin 200 günle birlikte aldık.
- Bu haftanın sonunda bu meseleleri müzakere edip neticelendirmemiz mümkün değil ama norm birliği netice itibarıyla halledilmiş durumda. Bundan sonraki süreçte böyle problemlerde karşılaşmamız mümkün olmayacak. 1 milyon ila 1 milyon 200 bin civarındaki insanın bundan yararlanacağını varsayıyoruz.
- Aynı süreçte, vefat edip de ailelerinin aylıklarını alabilmesi ile ilgili problem de çözülmüş oluyor. 7 bin 200 günle 9 bin gün arasındaki mesafe de 5 yıldan fazla fark ediyor. Dolayısıyla bu da halledilmiş olacak.
• Esnafın emeklilik için prim indirimi düzenlemesinden, manav, bakkal, pazarcı gibi küçük esnafın yanı sıra, kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları da yararlanacak.
• Böylece kendi muayenehanesi olan hekim, eczanesi olan eczacı ve kendi hesabına çalışan avukat, daha az primle emekli olabilecek.
• Ayrıca, EYT’li olsun olmasın, tüm esnaf kapsamda olacak.
• Düzenlemenin yasalaşması halinde, 1 milyona yakın esnaf daha kısa sürede emekli olabilecek.