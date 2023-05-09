Erken emeklilikte dikkat çeken "staj" detayı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yapılacak düzenlemeler kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret etti.

Palandöken, şu açıklamalarda bulundu:

- SSK’lılar 7 bin 200 günde, esnaf ve sanatkarlar ise 9 bin günde emekli oluyordu. Dolayısıyla burada esnaf ve sanatkarın bir bölümü EYT’den yararlanamadı.

- SGK’nın kurulmasındaki en önemli amaç, norm birliğinin sağlanmasıydı. Yani, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur’lunun aynı haklardan yararlanmasıydı. Şimdi bunu, 7 bin 200 günle birlikte aldık.