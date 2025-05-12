Erken emeklilikte yeni dönem: Bu meslekler kapsam dışı kaldı

Özellikle 47 ila 51 yaş aralığındaki çalışanları doğrudan ilgilendiren bu düzenleme, yıpranma hakkı tanınan ve tanınmayan meslek gruplarını yeniden tanımladı.

Geçmişte ağır iş kollarında çalışan yardımcı personel de FHSZ kapsamında erken emeklilik hakkından yararlanabiliyordu. Ancak yapılan düzenlemeyle bu hak yalnızca doğrudan riskli ve tehlikeli görevlerde bulunan çalışanlarla sınırlandırıldı. Artık fiilen riskli görevde bulunmayanlar bu kapsama dahil edilmeyecek.

Kapsam dışı bırakılan meslekler genişledi

Yeni düzenlemeyle birlikte erken emeklilik hakkı korunmaya devam eden meslekler arasında yer altı madencileri, demir-çelik işçileri, tehlikeli kimyasallarla çalışanlar, doktorlar, hemşireler, ebeler, emniyet güçleri, jandarma, Sahil Güvenlik, MİT personeli, gazeteciler, TRT çalışanları, cezaevi personeli, itfaiyeciler ve TSK mensupları yer aldı.

Öte yandan belediye başkanları, restoran ve bar çalışanları, muhasebeciler, ticaret uzmanları, aşçılar, bekçiler, çay servisi yapanlar, danışmanlık yapan personel, sekreterler ve temizlik görevlileri yeni uygulamayla birlikte FHSZ kapsamından çıkarıldı.