Erken emeklilikte yeni dönem! Erken sigortalı olmak artık avantaj sağlamıyor

Buna göre:

4/a (işçi) için: 7200 gün

4/b (bağımsız çalışan) ve 4/c (memur) için: 9000 gün

Bu günleri 31 Aralık 2035’e kadar tamamlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecek. Daha sonra tamamlayanlar için yaş sınırı her iki yılda bir artacak.