Erken emeklilikte yeni dönem! Erken sigortalı olmak artık avantaj sağlamıyor
Geçmişte erken emeklilikte önemli rol oynayan çocuk yaşta sigortalı gösterilme uygulaması, yeni sosyal güvenlik düzenlemeleriyle etkisini kaybetti. Ailelerin “erken emeklilik için çocuğumu sigortalı yaptırayım” düşüncesi artık geçerliliğini yitiriyor.
Geçmişte çocuk yaşta sigortalı gösterilen bireyler, akranlarına kıyasla yıllar önce emekli olabiliyordu. Ancak sosyal güvenlik mevzuatında yapılan düzenlemeler, bu avantajı büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Artık, erken yaşta sigorta girişi yapılan çocukların emeklilik yaşını düşürme şansı neredeyse kalmadı.
Türkiye’de erken emekliliğin temel belirleyicisi hâlâ ilk sigorta başlangıç tarihi. Ancak sistemde yapılan değişiklikler, bu tarihi artık tek başına yeterli olmaktan çıkardı.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, özellikle 30 Nisan 2008 sonrası sigorta girişlerinde, çocuk yaşta sigortalı olmak emeklilik yaşını etkilemiyor.
1999 öncesi dönemde sigortalı olanlar için 18 yaşından önceki prim günleri hesaplamalara dahil ediliyor. Fakat sigortalılık süresi 18 yaşından itibaren başlıyor. Bu kişilere tanınan erken emeklilik avantajı, 2008’de yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte yeni sigortalılar için geçersiz hâle geldi.
2008 SONRASI SİSTEME GİRENLER İÇİN YENİ TABLO
30 Nisan 2008 sonrasında sigorta girişi yapılan çocuklar için emeklilik yaşı, prim gününü tamamlama tarihine göre belirleniyor.
Buna göre:
4/a (işçi) için: 7200 gün
4/b (bağımsız çalışan) ve 4/c (memur) için: 9000 gün
Bu günleri 31 Aralık 2035’e kadar tamamlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecek. Daha sonra tamamlayanlar için yaş sınırı her iki yılda bir artacak.
Günümüzde erken emeklilik için çocuk yaşta sigorta başlatmak tek başına yeterli değil. Belirleyici unsur, prim gün sayısının eksiksiz ve kesintisiz tamamlanması. Aksi takdirde erken girişe rağmen yaş şartı nedeniyle emeklilik gecikebiliyor.
18 yaş altı çocukların aile işletmelerinde sigortalı olarak çalışabilmesi için yasal iş sözleşmesi ve mahkeme onayı gerekiyor. Bu belgeler olmadan yapılan sigorta kayıtları geçersiz sayılıyor.