Erken seçim kararının açıklanması ile birlikte dolar kısmı gerileme yaşandı. 4.0950 seviyesinde olan dolar erken seçim kararı ile 4.06 TL'nin altına geriledi.

Erken seçim kararı açıklandı, bir süredir rekorlar kıran dolar kısmı düşüşe geçti.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından ilk tepki olarak sert yükselen dolar/TL kuru güne 4.09 seviyesinden başladı.



Dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime açıklamaları öncesi 4.0925 seviyesindeydi. Açıklama sonrası ise 4.0436 seviyesine geriledi.



Erdoğan'ın erken seçim kararını duyurmasının hemen ardından avro da düştü.



Avro, 5.0109 seviyesine kadar geriledi.



Türk Lirasında günlük bazda yüzde 1’lik değer artışı görüldü. TL böylece bir süreliğine de olsa en iyi performans gösteren para birimi oldu.



Açıklama öncesi 108 bin 225 puanda bulunan Borsa İstanbul Endeksi de yüzde 1.25 artışla 110 bin 107 puana çıktı.



ulusal.com.tr