ERN Holding'ten Rüzgar Enerjisi Projesi

Gülpınar Rüzgâr Enerjisi Santrali, 250 milyon Avro yatırımla 1 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak.



ERN Holding bünyesinde yapılan Gülpınar Rüzgâr Enerjisi Santralinin finansmanı için Alman İhracat Destek Kuruluşu Euler Hermes bankası ile anlaşma yapıldı.



Proje için Alman bankadan 96,5 milyon Avro temin edildi. Geri kalan finansman ise Türkiye İş Bankası ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’ndan sağlandı.



Mayıs 2024'te tamamlanması planlanan proje ile 1 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.



Türkiye'nin rüzgâr enerjisi alanındaki en büyük beşinci yatırımı olmayı hedefleyen proje Öte yandan, yılda 400 bin 000 ton karbon emisyonunu önleyerek çevre dostu bir çözüm sunmayı hedefliyor.





