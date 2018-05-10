TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, döviz kurundaki artış ve yüksek enflasyona ilişkin bir açıklama yaptı. Son dönemdeki bozulmaya karşı "ekonomiye kalkan gerekli" diyen Bilecik, Türkiye ekonomisinin büyümeyi teşvik edici politikalardan uzaklaşması gerektiğini söyledi.

Büyüme politikalarından uzak durulmalı uyarısı yaptı. Döviz kuru ve yüksek enflasyona karşı ekonomiye kalkan gerektiğini söyledi.Son dönemde zor günler geçiren Türkiye ekonomisi ile ilgili Türkiye Sanayici ve İş İnsanları derneği Başkanı Erol Bilecik'ten kritik uyarılar geldi.Özel bir televizyon kanalı yayınında konuşan Bilecik, mevcut koşullardan çıkmak için ekonominin kalkana ihtiyacı olduğunu belirtti. Birinci kalkanın "kur ve faizin dengelenmesi" olduğunu belirten Bilecik, ikinci kalkanın ise yüksek enflasyon olduğunu söyledi.Son dönemde bozulan makro ekonomik göstergelere dikkat çeken TÜSİAD başkanı, büyümeyi teşvik edici politikalardan uzaklaşmak gerektiği kaydetti.Önemli risklerden biri yüksek büyüme iştahı. Yüksek büyümeden hiç kimsenin şikayeti olmaz. Ama yüksek büyüme iştahı ekonomiyi ısıtıyor. Yüksek büyüme iştahı döviz borçlanmasındaki yüksekliğin ve kırılganlığın başlangıcı olabilir. Sürdürülebilir büyüme Türkiye'nin en büyük ihtiyacı. Piyasaya güven veren söylemler çok önemli. Enflasyon da mutlaka yüzde 5-6'nın altına çekilmeli.