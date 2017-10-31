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Ertelenen sigorta primleri KDV mahsubuyla ödenebilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu, ertelenen sigorta primlerinin KDV mahsubuyla ödenebileceğini duyurdu.

Ertelenen sigorta primleri KDV mahsubuyla ödenebilecek

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan yazılı açıklamada, 2016'nın Aralık, bu yılın Ocak ve Şubat aylarına ait prim borçlarının ekim, kasım ve aralık aylarına ertelendiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Ertelenmiş primlerin, KDV mahsubu yoluyla ödenmesi mümkündür. Ertelenen sigorta primlerini KDV mahsubuyla ödeyecek olan işverenler için ödemenin yasal süre içinde yapıldığı kabul edilecektir."


Kaynak: AA
Etiketler; #sigorta primleri #kdv #sosyal güvenlik kurumu
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