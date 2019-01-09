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Esfender Korkmaz: Bu bir seçim popülizmi

Siyasi iktidarın Ziraat Bankası aracılığı kredi kartı borcu olanlar için başlattığı "Bireysel ihtiyaç kredisi" projesi ile ilgili uzmanlardan uyarılar geldi. "Bunun bir seçim popilizmi olduğunu" vurgulayan Ekonomist Esfender Korkmaz "Uygulamanın sürdürülebilir olmadığı" görüşünde. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bankalarla birlikte yeni bir kredi paketi açıklayacaklarını duyurdu.

Esfender Korkmaz: Bu bir seçim popülizmi

Siyasi iktidar her seçim döneminde olduğu gibi yine bazı ekonomik programlar açıkladı. Bunlardan biri de milyonlarca vatandaşın kanayan yarası olan takipteki kredi kartı borçları oldu. Ziraat Bankası aracılığı ile vatandaşlara hangi bankaya ait olursa olsun kredi kartı borcunu kapatıp Ziraat Bankasına borçlanma imkânı sağlanacak. 

Proje, özünde kredi borcunun bir başka bankaya transferini içeriyor. Peki vatandaşın aklını karıştıran bu kararı ekonomi uzmanları nasıl bakıyor? 

Ekonomist Esfender Kormaz'a göre bankalalar kartel oluşturmuş durumda. Merkez Bankası'da faizleri yüksek belirliyor.

Ziraat Bankası, kredi kartı borcu olanlara bireysel ihtiyaç kredisi kullandıracak. Peki Ziraat Bankası bu kaynağı nereden bulacak?

Korkmaz ve çoğu ekonomiste göre bu uygulama kalıcı bir çözüm değil 

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'dan yeni bir açıklama geldi. Albayrak bankalarla birlikte yeni bir kredi paketi açıklayacaklarını duyurdu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Esfender Korkmaz #kredi #Ziraat Bankası
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