Değerli izleyenler, enflasyon sadece meyve ve sebze fiyatlarını artırmadı. Yüksek artışın yaşandığı diğer kalemler ev eşyaları ve eğitim oldu. Ev eşyaları arasında en yüksek fiyat artışı yüzde 24. 89 ile fırınlı ocaklarda yaşandı. Eğitim harcamalarında ise en fazla fiyatı artan ürünün yüzde 17,43 ile okul defteri olduğu saptandı.

Eylül ayında yüzde 6,30, toplamda ise yüzde 24,52 olan enflasyon birçok ürünün fiyatını artırdı. Gıda fiyatlarının yanı sıra ev eşyaları ve eğitim kaleminde de ciddi yükseliş oldu.



"Yeni ekonomi programının bu gidişatı durduramadığını hatta, bundan sonraki süreçte enflasyonun artış hızının daha da artacağı gözüküyor."



TÜİK'in Eylül ayı enflasyon verilerinde en yüksek fiyat artışının 11,41 ile ev eşyalarında olduğu gözlemlendi. Buna göre, fırınlı ocakların fiyatı yüzde 24,89, ütü yüzde 24,38, bulaşık makinesi yüzde 20,24, çamaşır makinesi ise yüzde 19,74 arttı. Fiyat artışı yaşanan ürünler arasında elektrikli küçük ev aletleri yüzde 18,98, kombi yüzde 17,77 ile, bilgisayar ise yüzde 31,36 ile yer aldı.



Enflasyon rakamlarına göre artışın yaşandığı bir diğer alan da eğitim harcamaları oldu. Buna göre eğitimdeki harcama Ağustos ayına göre Eylül ayında yüzde 3,98 arttı.



Eğitim deyince akıllara gelen ilk malzemelerden biri okul defteri. Enflasyon rakamlarına göre okul defterleri yüzde 17,43 arttı.



Okulların açıldığı Eylül ayında defter fiyatlarının yanı sıra servis ücretlerinde yüzde 17,21, yazım ve çizim kağıtlarında ise yüzde 25,45 artış oldu.



ulusal.com.tr