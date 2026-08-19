Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Kesikbaş: ''Taşın altına elini koyan sanayicinin eli morardı''

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, artan girdi maliyetleri ve rekabet gücü kaybına dikkat çekerek hükümetin ekonomi programına tepki gösterdi.

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Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye'deki fabrikaların içinde bulunduğu tabloya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kesikbaş, artan maliyetler karşısında sanayicinin artık dayanamaz hale geldiğini vurguladı.

"TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYAN SANAYİCİNİN ELİ MOSMOR OLDU"

Kesikbaş, sanayicinin uzun süredir mücadele ettiği maliyet yükünü şu sözlerle özetledi: "Sanayici elini taşın altına koymuş. Artık eli mosmor olmuş. O taşın altında ezilmekten mahvolmuş. Gittiğimiz her yerde bunu anlatıyoruz."

Girdi fiyatları ve maliyetlerdeki artışın rekabet gücünü doğrudan etkilediğini belirten Kesikbaş, "Maliyetler arttığı sürece aslında biz rekabetçiliğimizi kaybediyoruz" ifadelerini kullandı.

"AYNI ASPİRİNİ HERKESE YUTTURUYORLAR" ÇIKIŞI

Enflasyonla mücadelede tek tip politika uygulanmasının adaletsizlik yarattığını söyleyen Kesikbaş, Türkiye'de gıda enflasyonunun %37, hizmetler sektörü enflasyonunun ise %45'in üzerinde olduğuna dikkat çekti. Bu durumu "Bu bir kere adaletsiz" sözleriyle eleştiren Kesikbaş, ekonomi yönetimine seslendi: "Ekonomi bakanımıza da diyoruz ki bir reçete uygulayacaksanız bu enflasyonla ilgili sanayici için ayrı, gıda enflasyonu düşürmek için ayrı, hizmetler sektörü için ayrı bir reçete uygulayın. Bize ne özel okullara giden çocuğun maliyeti ya da bilmem nesi. O maliyeti enflasyonu düşürmek için sanayici olarak aynı aspirini kullanıyoruz. Gıda enflasyonu düşürmek için de aynı aspirini kullanıyoruz. Hizmetler sektörünü düşürmek için de aynı aspirini, aynı hapı kullanıyoruz. Olan burada sanayiciye oluyor, eziliyor."

FABRİKALAR KAPANMA NOKTASINA GELDİ

Sanayide temel mallar enflasyonunun %17,7 seviyesinde olduğunu belirten Kesikbaş, bu rakamın kendi tahmini değil TÜİK verisi olduğunun altını çizdi.

Kesikbaş, ''Günün sonunda o kadar eziliyoruz ki saçma sapan gıda enflasyonu yüzünden. Aslında olan bizim sanayideki fabrikalarımıza oluyor. Çoğu kapanma aşamasına geliyor. Çoğu üretim yapmak istemiyor." ifadelerini kaydetti.

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