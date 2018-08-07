Dövizdeki dalgalanma sürüyor. Dolardaki artış vatandaşın da ve esnafın da cebini yakıyor. Ekonomist Mustafa Pamukoğlu "Üretim ekonomisine geçilmeli yoksa artışlar devam eder" dedi.

"Üretim şart" dedi dolardaki yükseliş nedeninin dışa bağımlıktan kaynaklandığını söyledi.



Dolardaki artış özellikle dolar üzerinden iş yapan esanafı etkiliyor.



Ekonomist Mustafa Pamukoğlu, üretim odaklı ekonomik faaliyetlerin yapılması gerektiğini vurguladı.



Döviz artışı vatandaşın cebini etkilemeye devam ediyor.



ulusal.com.tr