Esnafın yüzü güldü: Aydın'da Kültür Yolu Festivali şehir ekonomisini canlandırdı

Menderes Havzası’nın bereketli topraklarında yer alan, köklü tarihi ve zengin mutfak kültürüyle tanınan Aydın, 2–10 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilk kez ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonuyla kente taşınan bu etkinlik, şehre sadece kültürel bir boyut katmakla kalmıyor; turizm ve ekonomi ekseninde de güçlü bir dinamizm yaratıyor. Etkinlik takvimi boyunca şehir genelinde artan ziyaretçi trafiği, restoran, kafe ve yerel işletmelerin tamamında doğrudan bir yoğunluğa dönüşüyor.

42 NOKTALIK LEZZET HARİTASI ŞEHRİ SARDI

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) tarafından özel olarak “Lezzet Noktası” projesi geliştirildi. Proje için kurulan danışma kurulu, Aydın’ın köklü mutfak mirasını ve güncel gastronomi kültürünü en iyi temsil eden seçkin restoranları tek tek listeledi. Şehrin lezzet kimliğini görünür hale getiren bu çalışma sonucunda tam 42 Lezzet Noktası belirlendi. Gastronominin kültürel deneyimin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıldığı proje, kente gelen misafirlere Aydın’ı sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, zengin mutfağıyla da kapsamlı şekilde keşfetme fırsatı sunuyor.

COĞRAFİ İŞARETLİ LEZZETLER ZİYARETÇİLERİN GÖZDESİ OLDU

Aydın Kültür Yolu Festivali’nin ev sahibi şefliğini üstlenen Ahmet Güzelyağdöken, yerel ve geleneksel üretim anlayışını esas alan Ege mutfağı yaklaşımıyla kentin gastronomi mirasını ön plana çıkarıyor. Şehrin zeytin ve zeytinyağı merkezli mutfak kültürü, coğrafi işaretli Aydın inciri ve zengin ot çeşitliliğiyle harmanlanarak ziyaretçilere özgün bir lezzet deneyimi yaşatıyor.

Lezzet noktalarındaki restoranların menülerinde ise paşa böreği, keşkek, tahinli pide, Çine köftesi ve zeytinyağlılar en çok tercih edilen tatlar arasında başı çekiyor.

Lezzet Noktası seçkisine dahil edilen işletmeler, uygulamanın kendilerine hem görünürlük hem de doğrudan ekonomik katkı açısından önemli bir değer kattığını belirtiyor. Aydın mutfağının köklü geleneğini yaşatan mekan sahipleri, festivalin başlamasıyla birlikte ziyaretçi sayılarında belirgin bir artış yaşandığını kaydetti.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerin yöresel lezzetlere yoğun ilgi gösterdiğini aktaran işletmeciler, bu özel seçkide yer almanın önemli bir prestij sağladığını ve yerel mutfak mirasının bu sayede çok daha geniş kitlelere ulaştırıldığını vurguluyor.

SATIŞLAR YÜZDE 50 ARTTI

Tarihi Sarıoğlu Lokantası işletmecisi Mustafa Sarıoğlu, etkinlik sürecinin şehre çok yönlü fayda sağladığını belirtiyor. Sürecin yerel ekonomiye etkisini değerlendiren Sarıoğlu, “Kültür Yolu Festivali’nin şehrimize çok faydalı olacağına inandık. Aydın mutfağı; keşkek, yuvarlama, paşa böreği, kabak tatlısı ve zeytinyağlı ot yemekleri gibi çok zengin bir çeşitliliğe sahipti. İncir ve zeytin başta olmak üzere birçok yerel ürünümüzü işletmelerimizde kullandık. Festival sayesinde bu lezzetleri daha geniş kitlelere tanıtma imkanı bulduk. Şehrimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin artmasıyla birlikte hem esnafımız hem de gastronomi sektörü için önemli bir canlılık oluştu” ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu Dondurma işletmecisi Batuhan Ulutürk, ekonomik canlanmanın boyutunu doğrudan rakamlarla ortaya koyuyor. Geleneksel Dalama dondurması ile incir ve ceviz gibi yerel ürünlerle hazırlanan çeşitlerin büyük ilgi gördüğünü aktaran Ulutürk, “Kültür Yolu Festivali şehrimiz için çok büyük bir artı sağladı. Festivalin başlamasıyla birlikte işlerimizde ciddi bir artış yaşandı; satışlarımızda en az yüzde 50 oranında yükseliş oldu. Şehir dışından gelen ve Aydın mutfağını bilmeyen ziyaretçilere ulaşma konusunda festival çok etkili oldu” dedi.

GİZLİ KALMIŞ LEZZETLER KEŞFEDİLDİ

Keşkekçi Hülya işletmesinin sahibi Hülya Aydın, özellikle şehir dışından gelen turist sayısındaki belirgin artışa dikkat çekiyor. Aydın, festivalin işletmesine yansımalarını şu sözlerle aktarıyor: “Aydın’a daha önce gelmeyen misafirlerin merakıyla birlikte ciddi bir ziyaretçi artışı yaşadık. Keşkek, yuvarlama ve paşa böreği gibi yöresel yemeklerimize yoğun ilgi oldu. Hem maddi hem manevi anlamda çok güzel geri dönüşler aldık. Aydın mutfağında çok bilinmeyen ancak oldukça değerli lezzetler festival sayesinde daha fazla tanınır hale geldi”

İmrem Lokantası işletmecisi Hüseyin Eser de hem Aydın içinden hem de şehir dışından kente gelen ziyaretçi akını yaşandığını ifade ediyor. Eser, oluşan bu yoğun hareketliliğin işletmelerin gelirlerine doğrudan ve olumlu şekilde yansıdığını belirtiyor.

40 NOKTALIK DEV ROTA YIL BOYU AÇIK KALACAK

Türkiye Kültür Yolu Festivali bünyesinde uygulamaya konulan Lezzet Noktası projesi, şehirlerin gastronomi zenginliğini kalıcı olarak görünür kılma stratejisine dayanıyor. Proje kapsamında Aydın genelinde belirlenen 40 Lezzet Noktası, kentin gastronomi kimliğini yansıtan güçlü bir turizm rotası oluşturuyor. Festival sürecinde meydana gelen yoğun ilgi, kentin kültürel ve turistik cazibesini artırırken yerel ekonomiye sağlanan katkıyı da somut bir şekilde belgeliyor.

Ziyaretçiler için kapsamlı bir gastronomi haritası sunan seçkideki işletmelerin işlevi etkinlik tarihiyle sınırlı kalmıyor. Belirlenen restoran ve lokantalar, yıl boyunca dijital platformlar üzerinden misafirlere rehberlik edecek şekilde konumlandırılıyor.

Uygulama ile Aydın'ın köklü mutfak mirasının çok daha geniş kitlelere ulaştırılması planlanıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında kaydedilen artışın, dijital entegrasyon sayesinde sürdürülebilir bir gastronomi turizmine dönüşmesi öngörülüyor.